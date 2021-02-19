Икер Касильяс похвастался покупкой «фантастического» автомобиля из 1980-х

Один из лучших вратарей в истории мирового футбола, 39-летний испанец Икер Касильяс, завершивший карьеру после перенесенного инфаркта, купил особенный автомобиль.

Бывший голкипер «Реала» и «Порту» пополнил свой автопарк точной копией Pontiac Trans Am 1982 года выпуска — «фантастической машины» из популярного в 1980-х фильма «Рыцарь дорог», на которой ездил герой Дэвида Хассельхоффа.

«Фильмы, на которых мы выросли. Наступили 1980-е. „Команда А“ и „Рыцарь дорог“ были сериалами, за которыми следили тысячи и тысячи испанцев», — написал Икер Касильяс в Instagram, выставив фото, на котором он за рулем своей новой машины.

Напомним, что Икеру Касильясу и его семье пришлось пережить тяжелые времена. В мае 2019-го, вскоре после сердечного приступа у самого футболиста, у его жены — известной модели и журналистки Сары Карбонеро — диагностировали рак яичников. Благо мать двух детей голкипера (пара воспитывает 7-летнего Мартина и 4-летнего Лукаса) успешно прооперировали, и она вернулась к нормальной жизни. Но совсем недавно, в начале февраля, Сара оказалась на больничной койке с рецидивом страшного недуга. Судя по сообщениям испанских СМИ, врачебная помощь подоспела вовремя, и Сара Карбонеро уже приступила к работе на Radio Marca.

Сара Карбонеро и Икер Касильяс

Как известно, Икер Касильяс — чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании. В футболке «Реала» вратарь провел 725 матчей, после чего в 2015 году перешел в португальский «Порту». В его послужном списке три победы в Лиге чемпионов и два успеха в Суперкубке УЕФА. Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды Суперкубок страны и трижды национальный Кубок. В коллекции испанца также триумфы в Межконтинентальном кубке, клубном чемпионате мира, чемпионате и Суперкубке Португалии. После завершения карьеры в августе 2020-го легендарный вратарь занимает пост заместителя генерального директора фонда мадридского «Реала».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшее авто Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов.

Фото Instagram

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