В субботу, 20 февраля, стартует программа 15-го тура состязаний в украинской премьер-лиге. Из-за послабления карантина на трибуны стадионов вернуться болельщики.

В центральном поединке тура на столичной арене имени Валерия Лобановского созрителями сразятся «Десна» и «Динамо», упустившее в Лиге Европы победу над «Брюгге» (встречу перенесли в Киев из-за неготовности стадиона в Чернигове).

Напомним, что столичный клуб не может обыграть парней Александра Рябоконя уже в трех встречах УПЛ подряд (1:1 — в Киеве, 2:3 — в Чернигове и 0:0 — в поединке первого круга на «Олимпийском»).

В предстоящем противостоянии третьей команды УПЛ и лидера букмекеры отдают предпочтение динамовцам, которым 25 февраля предстоит ответная встреча на поле «Брюгге». К примеру, аналитики конторы «Париматч» ставки на выигрыш «Динамо» принимают с коэффициентом 1,71, на ничью — 3,95, на победу команды Александра Рябоконя — 4,60.

«Шахтер» перед ответной еврокубковой дуэлью с израильским «Маккаби» (в первом матче подопечные Луиша Каштру увезли победу из Тель-Авива — 2:0) примет на «Олимпийском» «Рух», который в первом круге сенсационно отобрал очки у горняков во Львове — 1:1.

Отметим, что встреча «Ингулец» — «Ворскла» состоится в Полтаве, а «Мариуполь» примет «Зарю» на «Славутич-Арене» в Запорожье.

Кроме того, поединок «Олимпик» — «Днепр-1» из-за морозов перенесен с пятницы, 19 февраля, на понедельник, 22 февраля, и будет сыгран на динамовской арене в Киеве.

Чемпионат Украины. 15-й тур

20 февраля (суббота)



«Мариуполь» — «Заря» «Футбол 2» 14:00

«Александрия» — «Минай» «Футбол 2» 17:00

«Львов» — «Колос» «Футбол 2» 19:30

21 февраля (воскресенье)

«Ингулец» — «Ворскла» «Футбол 1» 14:00

«Шахтер» — «Рух» «Футбол 1» 17:00

«Десна» — «Динамо» «Футбол 1» 19:30

22 февраля (понедельник)

«Олимпик» — «Днепр-1» «Футбол 1» 19:00

Положение команд:

1. «Динамо» — 33 очка (14 матчей);

2. «Шахтер» — 30 (14);

3. «Десна» — 23 (14);

4. «Заря» — 23 (13);

5. «Ворскла» — 21 (14);

6. «Александрия» — 19 (14);

7. «Колос» — 19 (14);

8. «Олимпик» — 17 (13);

9. «Мариуполь» — 16 (14);

10. «Львов» — 12 (13).

11. «Днепр-1» — 11 (14);

12. «Ингулец» — 11 (14);

13. «Рух» — 10 (14);

14. «Минай» — 10 (13).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Евгений Селезнев («Колос»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в поединке УПЛ обыграло «Олимпик».

Фото ФК «Динамо»

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