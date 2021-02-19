Красавица-чемпионка объявила о завершении блестящей карьеры

Прославленная прыгунья в высоту, четырехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и двукратный призер Олимпийских игр Бланка Влашич объявила об уходе из большого спорта, сообщает 24sata.hr. На прощанье 37-летняя красавица-спортсменка из Хорватии (ее рост — 193 см!) написала трогательное письмо болельщикам.

«Дорогие друзья легкой атлетики, мои дорогие болельщики! - отметила, в частности, Бланка Влашич в Instagram. — С тех пор, как в Рио я пыталась победить травму, четыре года жила надеждой на то, что снова буду стоять перед планкой и брошу вызов самой себе. Я дышу спортом с рождения, прыжки в высоту — неотъемлемая часть меня, и так будет всегда. Но я приняла решение завершить карьеру. Пришло время посвятить себя новым жизненным вызовам.

Многие говорили мне еще до того, как я выиграла «бронзу» в Рио, что нужно уйти, ведь и так многого достигла. Но если бы я их послушала, то не выиграла бы еще одну олимпийскую медаль — награду, которая для меня особенная, потому что я добыла ее буквально с одной здоровой ногой.

Бежать круг почета с хорватским флагом всегда было для меня величайшей честью. Со спокойствием в сердце, благодарностью за каждый сантиметр и за каждые аплодисменты я открываю новую страницу своей жизни. Ваша Бланка".

Отметим, что личный рекорд одной из самых харизматичных легкоатлеток планеты (2,08 м) всего на один сантиметр уступает мировому достижению болгарки Стефки Костадиновой, установленному в далеком 1987 году.

Кстати, Бланка Влашич, в активе которой 17 (!) титулов «Золотой лиги» и 14 (!) триумфов «Бриллиантовой лиги» (а еще 165 прыжков на два метра и выше!), выросла в спортивной семье. Ее отец Йошко — рекордсмен Хорватии по десятиборью, а мать Венера занималась баскетболом и лыжными гонками. Кроме того, два из трех младших братьев прыгуньи — тоже профессиональные спортсмены: Марин — гандболист, а Никола — футболист сборной Хорватии, выступающий за московский ЦСКА. Кстати, интересный факт: Бланку назвали в честь марокканского города Касабланка, где ее отец выиграл Средиземноморские игры в год рождения дочери.

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Фото Facebook, Instagram, PIXSELL, listal.com

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