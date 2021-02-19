Промоутер Джойса высказался о судьбе боя с Усиком

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12 побед, 11 из них — нокаутом) Сэм Джонс опроверг информацию журналиста портала talkSPORT Майкла Бенсона, сообщившего, что WBO официально назначила бой его подопечного против Александра Усика (18 побед, 13 из них — нокаутом) за звание временного чемпиона мира.

«WBO анонсировала бой Джойс — Усик за временный титул? Вы читаете твиты Майкла Бенсона? Новости по поводу боя? Сейчас Джо работает над этим поединком, но ничего еще не утверждено.

Впрочем, Джо уже начал тренировочный лагерь перед Усиком. Сейчас у нас нет запасного плана. Мы сосредоточены исключительно на Усике", — заявил Сэм Джонс в интервью YouTube-каналу The P4P Boxing Show.

Ранее сообщалось о том, что команды украинца и британца не смогли договориться между собой. Поэтому бой, который предположительно может состояться в апреле, будет выставлен на промоутерские торги. Кстати, в 2013 году Усик уже выигрывал у Джойса в рамках Всемирной серии бокса (на фото).

Напомним, что Усик, победивший осенью прошлого года британца Дерека Чисору, является обязательным претендентом на титул по версии WBO. Однако обладатель пояса Энтони Джошуа свой следующий бой (предположительно — летом 2021-го) проведет против Тайсона Фьюри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик резко высказался о судьбе боя Джошуа — Фьюри.

Фото boxingscene.com

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