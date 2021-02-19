«Что вы там уже понапринимали, кнопкодавцы?!» Жан Беленюк получил выговор от мамы

Двукратный чемпион мира по борьбе, а заодно народный депутат от партии «Слуга Народа» Жан Беленюк рассказал, как получил выговор от мамы.

«Вчера у мамы в центре Киева эвакуировали машину. Ну с утра уже выслушал: «Жан, что вы там уже понапринимали, кнопкодавцы?! Человеку уже и припарковаться не даете», — написал Жан Беленюк в Facebook.

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Напомним, что совсем недавно вице-чемпион Олимпийских игр в Рио Жан Беленюк триумфально вернулся на борцовский ковер, уверенно выиграв Гран-при Zagreb Open.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голые Беленюк и Верняев занялись «плаванием» в снегу.

Фото nok-ukr.org

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