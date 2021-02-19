Флойд Мейвезер побаловал новорожденного внука дорогущими часами с бриллиантами

Самый высокооплачиваемый спортсмен последнего десятилетия, экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях непобедимый Флойд Мейвезер, позвавший замуж эффектную стриптизершу из своего клуба, души не чает в своем новорожденном внуке Кентрелле.

Несмотря на то, что малышу всего пять недель от роду, щедрый дедушка уже подарил ему часы Rolex, инкрустированные бриллиантами. Как сообщает издание The Sun, базовая модель Rolex Oyster Perpetual Datejust стоит около 45 тысяч долларов. Но поскольку часы полностью адаптированы под детскую ручку, а бриллианты инкрустированы не только на ремешке, но и на окружности циферблата, их стоимость может возрасти до шестизначной суммы.

Более того, легендарный боксер уже успел полетать с внуком, которого ему подарила 9 январа дочь Иянна, на частном самолете.

Кстати, у 43-летней легенды бокса (50 побед, ни одного поражения!) есть собственная коллекция дорогущих часов, одни из которых — Jacob and Co Tourbillon Billionaire — стоят около 18 миллионов долларов. Мейвезер купил их после своей 50-й победы в карьере, одержанной над Конором Макгрегором в выставочном (и очень прибыльном!) поединке в Лас-Вегасе.

Самые дорогие часы в коллекции Флойда Мейвезера стоят около 18 млн долларов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер показал фанатам свою роскошную коллекцию суперкаров.

Фото Instagram

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