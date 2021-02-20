«Невероятно сложно»: Свитолина рассталась со своим бойфрендом-теннисистом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open, огорошила фанатов заявлением о расставании со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Всем привет! Мы с Гаэлем Монфисом решили сделать перерыв в наших отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что мы все еще любим друг друга. Просто два лучших друга поняли, что нужно дать друг другу больше пространства, и помочь жить максимально полной жизнью. Мы не будем комментировать данную ситуацию. Благодарим Вас заранее за то, что уважаете нашу личную жизнь. Посылаем много любви каждому. Элина и Гаэль», — разместили одинаковые послания теннисисты, находившиеся в отношениях с конца 2018 года, на своих страницах в Instagram.

Отметим, что последний раз Свитолина и Монфис размещали совместные фотографии на своих личных страницах в соцсетях еще в сентябре 2020-го, а совместную страницу в Instagram G.E.M.S.life и вовсе удалили.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина беспардонно выставила возлюбленного подкаблучником, отобрав у него кусок шоколада.

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