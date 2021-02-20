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Спорт

Двукратная чемпионка мира снялась в откровенной фотосессии

15:52 20 февраля 2021
Юлиана Зайфарт

31-летняя немка Юлиана Зайфарт, в 2019-м ставшая двукратной чемпионкой мира по прыжкам на лыжах с трамплина, снялась для популярного глянца Playboy.

Как призналась сама спортсменка, она осталась в восторге от проведенной фотосессии. «Трудно прийти в себя. Телефон буквально разрывается последние несколько дней. Это незабываемый опыт, он дал мне заряд энергии на очень продолжительное время», — приводит слова Зайфарт издание Mitteldeutsche Zeitung.

Отметим, что кроме успеха на мировом первенстве в 2019-м, Юлиана также имеет в своем активе завоеванный Континентальный кубок в финском Лахти в 2014-м и победу на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере в 2018-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чешская биатлонистка Габриэла Коукалова снялась в откровенной фотосессии для Playboy.

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