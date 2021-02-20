Сборная Украины завоевала первую медаль на ЧМ по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону, проходящем в словенской Поклюке, прошла женская эстафета. Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко и Елены Пидгрушной блестяще провела гонку и завоевала бронзовую медаль, сделав подарок главному тренеру Юрае Санитре, отпраздновавшему 19 февраля 60-летний юбилей.

Наши соотечественницы на высоком уровне отработали как ходом по трассе, так и на огневых рубежах. Использовав на восьми стрельбах всего семь дополнительных патронов, украинки в итоге пришли к финишу третьими, пропустив вперед лишь сборные Норвегии и Германии с отставанием всего в 9,2 секунды от победительниц.

Результаты женской эстафеты:

1. Норвегия (0+11) — 1:10:39,0 сек.

2. Германия (0+5) — +8,8 сек.

3. Украина (0+7) — +9,2 сек.

4. Беларусь (0+8) — +28,8 сек.

5. Швеция (0+9) — +47,9 сек.

«Было очень тяжело, я даже боялась бежать. Тяжело было собраться морально, хоть функционального чувствую себя более-менее. Боялась подвести команду, но слава Богу всего два дополнительных патрона на „стойке“. Рада, что девченки справились, потому что если бы было снова четвертое место, то я бы просто плакала (смеется)», — после гонки поделилась своими эмоциями Юлия Джима в эфире «UA:Перший».

«Конечно, рада, приятно было наблюдать за каждым этапом наших девчонок. Обидно, что моих ног не хватило на последние 300 метров, и Пройсс обошла меня в итоге. Огромное спасибо всем за поддержку», — уставшая, но довольная, пришла на комментарий после гонки капитан нашей сборной Елена Пидгрушная.

Примечательно, что украинки уже на третьем подряд чемпионате мира завоевывают «бронзу» именно в женской эстафете. В 2019-м в шведском Эстерсунде награду нашей сборной принесли Меркушина, Джима и сестры Семеренко, а в 2020-м в итальянском Антхольце «бронзовыми» стали Меркушина, Джима, Вита Семеренко и Пидгрушная.

Добавим, что эта награда стала первой для украинских спортсменов на нынешнем мировом первенстве. До этого лучшим результатом для наших соотечественников были четвертые место в смешанной эстафете и в одиночной смешанной эстафетной гонке.

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