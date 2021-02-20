На лыжах в банном халате: Влада Седан удивила необычным образом на горном спуске

Известная футбольная журналистка Влада Седан, время от времени балующая своих подписчиков горячими фотографиями, на этот раз предстала в неожиданном образе.

Находясь на отдыхе в Буковеле, девушка решила встать на лыжи, при этом надев банный халат и обмотав голову полотенцем. «Наслаждайся каждым моментом», — подписала девушка под видео, которое одним из первых прокомментировал ее муж, футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан забраковала новогоднее фото, обвинив в «подставе» Зинченко.

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