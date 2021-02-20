«Минай» без Милевского разгромлен в Александрии: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 20 февраля, в Запорожье, Александрии и Львове прошли матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу.

15-й тур

20 февраля (суббота)

«Мариуполь» — «Заря» (Луганск) — 0:1 (Шахаб, 34). Молодежные составы — 5:2.

Луганская «Заря» подходила к поединку с «Мариуполем», имея за плечами приятные серии — беспроигрышную из 11 матчей и победную из четырех. Номинально выездной поединок для луганчан проходил на запорожской «Славутич-Арене», где команда Виктора Скрипника уже не первый сезон проводит свои домашние поединки как в чемпионате, так и в еврокубках, и «родные стены» оказались счастливыми для луганчан. Единственный гол в матче забил иранский форвард Шахаб, в зимнее межсезонье перешедший в «Зарю» из «Олимпика», отправив мяч точно в верхний угол ворот из центра штрафной площадки. Этот результативный удар позволил нападающему с 9 мячами вновь единолично возглавить бомбардирскую гонку.

«Александрия» — «Минай» — 3:0 (Лучкевич, 40, Бондаренко, 52, Вантух, 57). Молодежные составы — 0:0.

Главный тренер «Миная» Василий Кобин решил оставить в запасе на выездной матч с «Александрией» звездного новичка команды Артема Милевского. В первом тайме команды продемонстрировали обоюдоострую игру, и даже без экс-форварда сборной Украины гости вполне могли рассчитывать на забитый мяч. Но с этим не сложилось, а перед самым перерывом и вовсе пропустили в свои ворота, когда Лучкевич, проводивший 100-й матч в чемпионате страны, замкнул подачу с углового. Вскоре же после возобновления игры подопечным Владимира Шарана хватило пяти минут, чтобы снять все вопросы о победителе. Сначала после неразберихи в штрафной гостей быстрее всех сориентировался Бондаренко, пробивший без шансов для вратаря, а вскоре уже голкипер «Миная» ошибся при передаче на своей половине поля, Вантух перехватил и отправил мяч в ворота.

«Львов» — «Колос» (Коваливка) — 0:2 (Ориховский, 33, 74, с пенальти). На 90+5-й минуте Ренан («Львов») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 2:1.

Коваливский «Колос» приехал во Львов, имея за спиной пять матчей без побед в премьер-лиге. И подопечные Руслана Костышина отыгрались на одном из аутсайдеров, забив два безответных мяча. Дубль записал на свой счет Ориховский — в первом тайме воспитанник «Динамо» замкнул навес Богданова после розыгрыша углового, а после перерыва реализовал пенальти за фол против Чурко.

Положение команд:

1. «Динамо» — 33 очка (14 матчей);

2. «Шахтер» — 30 (14);

3. «Заря» — 26 (14);

4. «Десна» — 23 (14);

5. «Александрия» — 22 (15);

6. «Колос» — 22 (15);

7. «Ворскла» — 21 (14);

8. «Олимпик» — 17 (13);

9. «Мариуполь» — 16 (15);

10. «Львов» — 12 (14).

11. «Днепр-1» — 11 (14);

12. «Ингулец» — 11 (14);

13. «Рух» — 10 (14);

14. «Минай» — 10 (14).

Бомбардиры: 9 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), 8 — Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Евгений Селезнев («Колос»).

В рамках 15-го тура также состоятся следующие матчи: «Ингулец» — «Ворскла», «Шахтер» — «Рух», «Десна» — «Динамо» (21 февраля), «Олимпик» — «Днепр-1» (22 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что воспитанник «Шахтера» Дмитрий Билоног перешел в российский «Енисей».

Фото ФК «Александрия»

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