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Спорт

Берчельт — Вальдес: видео убийственного нокаута в титульном бою

9:14 21 февраля 2021
Берчельт&nbsp;— Вальдес

В ночь на воскресенье, 21 февраля, в Лас-Вегасе прошел поединок за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе между обладателем чемпионского пояса мексиканцем Мигелем Берчельтом (38 побед, 34 из них — нокаутом, 2 поражения) и его соотечественником экс-чемпионом мира в полулегком дивизионе Оскаром Вальдесом (29 побед, 23 из них — нокаутом).

Фаворитом у специалистов считался Берчельт. Но с первых минут поединка непобедимый Вальдес показал, что не собирается портить себе статистику и серьезно настроен отобрать чемпионский пояс. В четвертом раунде рефери отсчитал чемпиону нокдаун, при этом Мигель оставался на ногах, а в десятой трехминутке обладателя пояса ничто не уберегло от убийственного левого бокового оппонента — и Берчельт просто упал лицом вниз на канвас ринга.

Примечательно, что промоутерская компания Top Rank, занимавшаяся организацией боя, официально заявила, что он станет последним, который проводится без зрителей. В дальнейшем планируется постепенно возвращать людей на трибуны — естественно, пока с частичной заполняемостью арен и при соблюдении всех санитарных норм. «Многие пожилые люди получают вакцину. Это наше последнее шоу в „бабле“ без зрителей. Следующие ивенты пройдут за пределами „баблов“. Да, мы будем проводить тестирования и соблюдать правила безопасности, но у нас будут зрители. Бабл — это словно медицинское учреждение. Я считаю, что мы берем вирус под контроль», — отметил глава организации Боб Арум в интервью Bad Left Hook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимого ранее чемпиона мира британца Джоша Уоррингтона нокаутировали в бою на «Уэмбли».

Фото Top Rank

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