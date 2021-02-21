Между нами тает лед: матч НХЛ прервали из-за форс-мажора с погодой

Поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» оказался под угрозой срыва из-за… солнечной погоды.

Все дело в том, что матч стал первым в 2021 году, проходившем на открытом воздухе — на замерзшем озере Тахо, расположенном на границе штатов Калифорнии и Невады. По ходу первого периода хоккеисты и арбитры неоднократно спотыкались и падали на лед, который просто таял под лучами хорошо палящего солнца. В итоге, было принято решение приостановить поединок при счете 1:0 в пользу «Колорадо».

Ice causing some issues at Lake Tahoe. Players and refs getting caught in ruts pic.twitter.com/cUkTIpdyLm — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 20, 2021

Впрочем, немногим позже организаторам удалось устранить проблему, и матч продолжился. Номинальным хозяевам удалось удержать свое минимальное преимущество и довести матч до победы — 3:2.

Вот в такой красочной местности проходят матчи НХЛ на озере Тахо

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанатка «Вегас Голден Найтс» не узнала вратаря команды и не пустила к себе домой.

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