Мать обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо умерла от коронавируса

В семье 40-летнего экс-полузащитника «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана», обладателя «Золотого мяча"-2005 бразильца Роналдиньо, выпущенного в апреле 2020-го из тюрьмы в Парагвае, случилось горе.

Мать футболиста 71-летняя Мигелина дос Сантос, с декабря прошлого года боровшаяся с тяжелой формой коронавируса и находившаяся в реанимации, не смогла преодолеть осложнения заболевания и скончалась. Об этом сообщил телеканал America TV.

«Много сил и терпения для Роналдиньо в это непростое время», — написали журналисты авторитетного в Южной Америке спортивного портала Ole на странице в Twitter.

Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19.



Te bancamos siempre, crackpic.twitter.com/aBfrSY8NJ7 — Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021

Отметим, что после смерти матери легендарный футболист стал полным сиротой — отец будущей звезды утонул, когда Роналдиньо было всего восемь лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юрген Клопп не смог приехать на похороны собственной матери из-за коронавирусных ограничений.

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