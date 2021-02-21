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Спорт

Мать обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо умерла от коронавируса

12:00 21 февраля 2021
Роналдиньо с матерью Мигелиной

В семье 40-летнего экс-полузащитника «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана», обладателя «Золотого мяча"-2005 бразильца Роналдиньо, выпущенного в апреле 2020-го из тюрьмы в Парагвае, случилось горе.

Мать футболиста 71-летняя Мигелина дос Сантос, с декабря прошлого года боровшаяся с тяжелой формой коронавируса и находившаяся в реанимации, не смогла преодолеть осложнения заболевания и скончалась. Об этом сообщил телеканал America TV.

«Много сил и терпения для Роналдиньо в это непростое время», — написали журналисты авторитетного в Южной Америке спортивного портала Ole на странице в Twitter.

Отметим, что после смерти матери легендарный футболист стал полным сиротой — отец будущей звезды утонул, когда Роналдиньо было всего восемь лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юрген Клопп не смог приехать на похороны собственной матери из-за коронавирусных ограничений.

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