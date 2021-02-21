В среду, 24 февраля, завершится программа первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что на прошлой неделе уже состоялись поединки «Барселона» — «ПСЖ» (1:4), «Лейпциг» — «Ливерпуль» (0:2), «Порту» — «Ювентус» (2:1) и «Севилья» — «Боруссия» Д. (2:3).

Во вторник, 23 февраля, на «Арене Националэ» в Бухаресте сразятся лидер чемпионата Испании «Атлетико» и победитель Лиги Европы-2018/2019 «Челси» (встреча перенесена из Мадрида из-за коронавирусных ограничений), а на «Стадио Олимпико» в Риме сойдутся «Лацио» и действующий обладатель трофея «Бавария».

Еще два матча ЛЧ запланированы в среду, 24 февраля. «Манчестер Сити» Александра Зинченко на «Пушкаш Арене» в Будапеште (еще один перенесенный в другую страну поединок) померяется силами с менхегладбахской «Боруссией». А на стадионе в Бергамо «Аталанту» футболиста сборной Украины Руслана Малиновского (новичок команды Джан Пьеро Гасперини Виктор Коваленко не заявлен на турнир) будет экзаменовать 13-кратный победитель турнира «Реал».

Букмекеры во встрече «Аталанта» — «Реал» отдают крошечное предпочтение хозяевам поля. К примеру, контора Bet365 ставки на победу итальянцев принимает с коэффициентом 2,50, на ничью — 3,70, на выигрыш мадридцев — 2,60.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

23 февраля (вторник)

«Атлетико» — «Челси» 22:00 «Футбол 1»

«Лацио» — «Бавария» 22:00 «Футбол 2»

24 февраля (среда)

«Боруссия» М. — «Манчестер Сити» 22:00 «Футбол 1»

«Аталанта» — «Реал» 22:00 «Футбол 2»

Напомним, что ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся в марте: «Ювентус» — «Порту», «Боруссия» Д. — «Севилья» (9 марта), «Ливерпуль» — «Лейпциг», «ПСЖ» — «Барселона» (10 марта), «Манчестер Сити» — «Боруссия» М., «Реал» — «Аталанта» (16 марта), «Челси» — «Атлетико» и «Бавария» — «Лацио» (17 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Ювентуса» Альваро Мората упал в обморок после поражения в Лиге чемпионов.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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