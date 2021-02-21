Готовится к возвращению? 44-летний Владимир Кличко показал отличную форму в спарринге

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBO, IBF и WBA украинец Владимир Кличко показал, что даже после завершения активной спортивной карьеры пребывает в отличной физической форме.

Наш легендарный соотечественник, следом за братом включенный в Международный зал боксерской славы, провел спарринг, видео которого выложил на своей странице в Instagram. «Ежедневная рутина», — подписал боксер под снимком очередного тренировочного дня.

Напомним, что свой последний поединок Владимир провел в апреле 2017-го, потерпев поражение техническим нокаутом от британца Энтони Джошуа в поединке за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко нашел замену боксу в виде зимней рыбалки, похваставшись уловом.

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