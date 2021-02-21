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Спорт

Экс-футболист «Реала» и «Тоттенхэма» возглавил известный клуб

20:31 21 февраля 2021
Джонатан Вудгейт

Бывший футболист «Лидса», «Ньюкасла», мадридского «Реала» и «Тоттенхэма» 41-летний Джонатан Вудгейт назначен главным тренером клуба английского чемпионшипа (второго по значимости дивизиона) — «Борнмута».

Примечательно, что экс-защитник, имеющий в том числе в своем активе восемь матчей в составе сборной Англии, пришел в «Борнмут» 1 февраля в качестве ассистента тогдашнего главного тренера Джейсона Тинделла. Правда, уже через два дня наставник был отправлен в отставку, и Джонатана был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Под руководством Вудгейта «вишни», как называют клуб, одержали две победы при одной ничьей и одном поражении и вернулись в зону плей-офф за право выхода в премьер-лигу. Этот фактор стал поводом для руководства клуба подписать с Джонатаном полноценный контракт до конца сезона-2020/2021.

Отметим, что «Борнмут» станет для Вудгейта вторым клубом в тренерской карьере. Ранее он работал лишь в «Мидлсбро», в котором заканчивал игровую карьеру, — сначала ассистентом, а с лета 2019-го уже в качестве главного тренера. Был уволен в июне 2020-го после того, как не смог вывести «Боро» в плей-офф за право выхода в премьер-лигу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион мира и победитель Лиги чемпионов француз Вилли Саньоль возглавил сборную Грузии.

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