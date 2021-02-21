Неуклюжий арбитр помешал команде забить гол в пустые ворота: смеялись даже телекомментаторы

В поединке 7-го тура чемпионата Мексики по футболу, в котором на знаменитой арене «Ацтека» в Мехико друг другу противостояли претенденты на «золото» «Крус Асуль» и «Толука», произошел забавный эпизод, который редко увидишь в профессиональном футболе.

На 36-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу хозяев «Крус Асуль» был близок к тому, чтобы довести свое преимущество до крупного, но все испортил… арбитр Оскар Ромо. Не по своей воле.

Во время атаки один из игроков хозяев поля из очень выгодной позиции пробил в штангу. Но мяч отскочил к его одноклубнику — 27-летнему форварду Хонатану Родригесу. И когда казалось, что уже ничто не помешает футболисту поразить пустые ворота, на пути мяча вдруг оказался рефери, от ноги которого «круглый» улетел за пределы поля.

Пока телекомментаторы после увиденного откровенно не сдерживали смех, игроки «Крус Асуля» готовы были задушить служителя Фемиды. Тщетно. Правила футбола гласят, что в таких ситуациях назначается свободный удар.

Казус с рефери, похоже, так расстроил игроков команды хозяев, что перед самым перерывом они пропустили два гола, позволив «Толуке» сравнять счет. Благо, во втором тайме «Крус Асуль» забил-таки победный мяч — 3:2, и неуклюжий рефери теперь может спать с чистой совестью.

Добавим, что пятая победа подряд позволила «Крус Асулю» с 15 очками подняться в турнирной таблице на второе место, а «Толука» с 13 пунктами идет третьей. Лидирует же в чемпионате Мексики «Америка», в активе которой 16 баллов.

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