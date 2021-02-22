В семье вратаря «Брюгге» Симона Миньоле произошла трагедия

Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», вратарь Симон Миньоле, который на прошлой неделе помог «Брюгге» добыть на «Олимпийском» ничью в матче Лиги Европы с «Динамо», в прошлое воскресенье покинул расположение команды и отправился на похороны. Накануне умер дедушка голкипера сборной Бельгии, сообщает nieuwsblad.be.

«Слова бессильны, когда один из самых преданных моих поклонников и в то же время один из самых главных моих героев покинул нас слишком рано, — написал Симон Миньоле в Instagram. — Покойся с миром! Твое наследие живо».

Отметим, что в понедельник, 22 февраля, у Симона Миньоле в составе «Брюгге» намечен матч чемпионата Бельгии против «Левена», а в четверг, 25 февраля, — ответный еврокубковый поединок с киевским «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у легендарного голкипера Александра Шовковского умер отец.

Фото ФК «Брюгге», Instagram

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