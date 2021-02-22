27.78 / 27.98 33.48 / 33.88
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В семье вратаря «Брюгге» Симона Миньоле произошла трагедия

9:04 22 февраля 2021
Симон Миньоле

Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», вратарь Симон Миньоле, который на прошлой неделе помог «Брюгге» добыть на «Олимпийском» ничью в матче Лиги Европы с «Динамо», в прошлое воскресенье покинул расположение команды и отправился на похороны. Накануне умер дедушка голкипера сборной Бельгии, сообщает nieuwsblad.be.

«Слова бессильны, когда один из самых преданных моих поклонников и в то же время один из самых главных моих героев покинул нас слишком рано, — написал Симон Миньоле в Instagram. — Покойся с миром! Твое наследие живо».

Отметим, что в понедельник, 22 февраля, у Симона Миньоле в составе «Брюгге» намечен матч чемпионата Бельгии против «Левена», а в четверг, 25 февраля, — ответный еврокубковый поединок с киевским «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у легендарного голкипера Александра Шовковского умер отец.

Фото ФК «Брюгге», Instagram

279

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

Пугачева с дочерью

«Девчули зажигают»: Лиза Галкина и Алла Пугачева весело сплясали под Mambo Italiano

шоу

Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

соседов

«Настроил тут своих замков»: скандальный Соседов обрушился с критикой на заработки Максима Галкина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер