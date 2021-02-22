Прикрылась сумочкой: Джорджина Родригес сняла с себя все ради модного журнала

Невеста форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, бросившая вызов Ким Кардашьян, слетала на денек из Турина в Мадрид, где сфотографировалась без нижнего белья для испанского журнала о моде и стиле InStyle España.



Одним из откровенных снимков, на котором она прикрывается сумочкой, Джорджина поделилась со своими подписчиками в Instagram, которых у нее 23,7 миллиона.

Кстати, возлюбленная пятикратного обладателя «Золотого мяча» также дала изданию интервью, которое выйдет в мартовском номере журнала. Как сообщает сайт instyle.es, Джорджина подробно рассказала не только о своей жизни в Италии, семье и как оно быть многодетной матерью, но и о том, как сильно она скучает по Мадриду, о своем статусе знаменитости и планах, которые у нее есть в отношении мира моды. Кстати, обложку издания девушка также опубликовала на своей странице в соцсети.

«Сейчас я могу помогать другим. Мне нравится это делать больше всего. Я знаю, что такое начинать с самых низов, и считать деньги, чтобы проверить, хватит ли до конца месяца.

Я действительно не всегда работала в сфере моды и красоты, но я всегда была счастлива", — рассказала, в частности, Джорджина Родригес в интервью instyle.es.

Напомним, что Джорджина Родригес познакомилась с Криштиану Роналду в 2016 году на одном из фестивалей моды, где она работала продавцом-консультантом фирмы Gucci. Пара воспитывает четырех детей — выношенных суррогатными матерями 10-летнего Криштиану Роналду-младшего, трехлетних близнецов Еву и Матео, а также их ровесницу Алану Мартину, которую родила Джорджина.

5 февраля 2021 года. Джорджина и Криштиану с детьми в день 36-летия футболиста

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джорджина Родригес побаловала поклонников новогодними фото в ярко-красном белье.

Фото Instagram

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