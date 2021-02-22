Переболевший ковидом Жан Беленюк обнаружил у себя «суперспособность»

Двукратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе, народный депутат Украины Жан Беленюк, переболевший коронавирусом, научился по запаху определять людей, перенесших этот недуг.

«Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок», — пишет Жан Беленюк на своей страничке в социальных сетях.

Спортсмен и нардеп от «Слуги народа» поинтересовался, не обнаружились ли какие-либо умения у других людей, переболевших COVID-19. «Если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу «Україна має талант», — пошутил Жан Беленюк.

Эксклюзивное интервью о том, как Жан Беленюк заразился ковидом и перенес заболевание читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Жана Беленюка из социальных сетей.

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