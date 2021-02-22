Непобедимый Беринчик сразится с чемпионом из Чили: названы дата и место боя

Вице-чемпион мира и Олимпийских игр, непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (14 побед, 8 из них — нокаутом), защитивший в октябре прошлого года чемпионский титул WBO International в легком весе, узнал имя своего следующего соперника.

В воскресенье, 21 марта, в рамках первого в году вечера бокса компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine 32-летний украинец сразится в ТРЦ «Терминал» в Броварах под Киевом с чемпионом WBO Latino, 36-летним чилийцем Хосе Санчесом (18 побед, 7 из них — нокаутом, 1 поражение), сообщает K2 Promotions Ukraine на своей странице в Facebook. На кону поединка будет стоять пояс WBO International, которым владеет Беринчик.

Отметим, что свой титул WBO Latino экс-чемпион Чили Санчес завоевал в феврале прошлого года, победив по очкам опытного аргентинца Хавьера Хосе Клаверо (27 побед, 5 из них — нокаутом, 6 поражений).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Денис Беринчик попал в серьезное ДТП перед чемпионским боем.

Фото K2 Promotions Ukraine

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