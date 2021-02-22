У знаменитого футболиста роман с аппетитной звездой Instagram: все тело красотки в тату

У победителя Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в составе «Реала», 23-летнего футболиста «Милана» Тео Эрнандеса, роман с 24-летней звездой Instagram и блогером Зое Кристофоли.

Возлюбленная футболиста, у которой более 835 тысяч подписчиков в Instagram, обрела популярность не только из-за своих аппетитных форм, но и благодаря огромному количеству татуировок по всему телу. При этом Тео разделяет страсть Зое к тату (кстати, девушка первая итальянская хардкор модель — это когда зататуирована большая часть тела).

Отметим, что ранее красотка, известная как Тигрица из Вероны, встречалась с итальянским телеведущим Фабрицио Короной и голкипером «Фрозиноне» Франческо Барди. А в 2018 году папарацци застукали Зое в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса в компании знаменитого футболиста «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Теперь вот ее сердце и все тату принадлежат Тео Эрнандесу, старший брат которого Люка Эрнандес, кстати, тоже знаменитый футболист — чемпион мира в составе сборной Франции и победитель Лиги чемпионов в футболке «Баварии» на секундочку.

Тео и Зое

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Италии Николо Дзаньоло закрутил шуры-муры с красавицей-моделью, которая старше его на 12 лет.

Фото Instagram

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