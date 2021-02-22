Сборная Украины уничтожила венгров и сенсационно выиграла отбор на Евробаскет-2022

В понедельник, 22 февраля, мужская сборная Украины по баскетболу, досрочно добывшая путевку в финальный турнир Евробаскета-2022, провела при поддержке болельщиков в киевском Дворце спорта последний матч группового турнира против команды Венгрии, сотворив сенсацию.

Украина — Венгрия — 97:63 (24:20, 26:16, 27:11, 20:18)

Украина: Бобров (19), Мишула (18), Павлов (12), Герун (12), Липовый (11), Рэндл (9), Зотов (4), Близнюк (4), Санон (4), Петров (2), Скапинцев (2), Войналович (0).

Несмотря на то что и подопечные Айнарса Багатскиса, и парни Стояна Ивковича досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы, матч в Киеве имел большое значение для обоих соперников.

Во-первых, Украина, конечно же, горела желанием отомстить Венгрии за обидное поражение годичной давности в Запорожье (тогда гости благодаря точному броску за 0,2 секунды до финальной сирены вырвали победу — 62:60!). А во-вторых, итоговые места в группе «аукнутся» при жеребьевке финального турнира Евробаскета-2022. Расклад был прост: победа поднимала Венгрию на первое место в квартете, выигрыш Украины с разницей от 1 до 24 очков позволил бы «желто-синим» финишировать в группе вторыми, а разгром +25 и больше (казалось, о таком и мечтать нельзя) — первыми.

К сожалению, вначале поединка «желто-синие» позволили венграм уйти в отрыв. Но уже до конца первой четверти наши не только сравняли счет на табло, но и вышли вперед на четыре пункта, а по итогам второй и вовсе оторвались от соперника на 16 очков.

В третьей 10-минутке поймавшие кураж Мишула и компания продолжили «избиение» отнюдь не проходного соперника, и преимущество сборной Украины возросло до 32 (!) пунктов. В последней четверти нужно было всего-ничего — не разбазарить добытый перевес. И подопечные Багатскиса не дрогнули — рагромили Венгрию (97:63) и сенсационно выиграли отборочную группу Евробаскета-2022, опередив действующих чемпионов Европы словенцев. Браво, парни!

Добавим, что самым результативным игроком сборной Украины стал форвард «Днепра» Вячеслав Бобров (19 очков), а у венгров больше всех пунктов набрал форвард итальянского «Пезаро» Марко Филиповити (17).

Итоговое положение команд в группе: 1. Украина — 10 очков; 2. Словения — 10; 3. Венгрия — 10; 4. Австрия — 6.

Напомним, что ранее в квалификации Евробаскета-2022 сборная Украины обыграла Австрию (88:73 и 70:67) и Словению (70:65), а также проиграла Венгрии (60:62) и Словении (73:84). На чемпионат Европы из квартета F вышли три сборные. Украина — с первого места.

Сборная Украины под руководством латвийского специалиста Айнарса Багатскиса (крайний справа) выиграла отборочную группу чемпионата Европы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины не смогла пробиться в финальный турнир чемпионата Европы.

Фото FIBA.com

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