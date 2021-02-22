«Днепр-1» увез победу со стадиона имени Лобановского: видеообзор матча УПЛ

В понедельник, 22 февраля, перенесенным поединком между «Олимпиком» и «Днепром-1» на столичной арене «Динамо» имени Валерия Лобановского финишировал очередной тур украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 15-й тур

«Олимпик» (Донецк) — «Днепр-1» — 0:2 (Драме, 50, в свои ворота, Булеца, 88). Матч молодежных составов перенесен на 26 марта.

Встреча подопечных Игоря Климовского и Игора Йовичевича должная была состояться еще в прошлую пятницу, но из-за сильных морозов была перенесена на понедельник.

В первом после зимней паузы поединке «Олимпик», как известно, не только проиграл «Динамо» (1:3), но и лишился из-за красных карточек Нкенга и Лебеденко. В свою очередь, «Днепр-1» в игре с «Ингульцом» (2:0) смог прервать свою шестиматчевую серию из одних поражений в УПЛ.

Судьбу очного противостояния соперников на динамовской арене в пользу гостей решили автогол новичка «Олимпика» Драме и точный удар чемпиона мира U20 Булецы.

0:1 Драме (50-я мин., в свои ворота)

0:2 Булеца (88-я мин.)

20 февраля (суббота)

«Мариуполь» — «Заря» (Луганск) — 0:1 (Шахаб, 34). Молодежные составы — 5:2.

«Александрия» — «Минай» — 3:0 (Лучкевич, 40, Бондаренко, 52, Вантух, 57). Молодежные составы — 0:0.

«Львов» — «Колос» (Коваливка) — 0:2 (Ориховский, 33, 74, с пенальти). На 90+5-й минуте Ренан («Львов») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 2:1.

21 февраля (воскресенье)

«Десна» (Чернигов) — «Динамо» (Киев) — 1:1 (Будковский, 53 — Цыганков, 90+2, с пенальти). На 87-й минуте удален Безбородько («Десна»). Молодежные составы — 0:9.

«Шахтер» (Донецк) — «Рух» (Львов) — 2:0 (Тете, 9, Майкон, 60, с пенальти). На 90+5-й минуте удален Бандура («Рух»). Молодежные составы — 2:0.

«Ингулец» (Петрово) — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Бартулович, 22, с пенальти, Ситчинава, 62 — Степанюк, 49, Кулач, 76, с пенальти). Молодежные составы — 0:6.

Положение команд:

1. «Динамо» — 34 очка (15 матчей);

2. «Шахтер» — 33 (15);

3. «Заря» — 26 (14);

4. «Десна» — 24 (15);

5. «Ворскла» — 22 (15);

6. «Александрия» — 22 (15);

7. «Колос» — 22 (15);

8. «Олимпик» — 17 (14);

9. «Мариуполь» — 16 (15);

10. «Днепр-1» — 14 (15);

11. «Ингулец» — 12 (15);

12. «Львов» — 12 (14);

13. «Рух» — 10 (15);

14. «Минай» — 10 (14).

Бомбардиры: 9 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Владислав Кулач («Ворскла»), Филипп Будковский («Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

В 16-м туре УПЛ сыграют: «Десна» — «Ингулец» (26 февраля), «Мариуполь» — «Днепр-1», «Ворскла» — «Александрия», «Колос» — «Рух» (27 февраля), «Минай» — «Олимпик», «Шахтер» — «Заря», «Львов» — «Динамо» (28 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир «Олимпика» иранец Шахаб перешел в «Зарю».

Фото ФК «Олимпик»

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