Чемпион мира U20 Цитаишвили решил сменить украинское гражданство после смерти дедушки

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за «Ворсклу», сменит украинское гражданство на грузинское, сообщил в программе «Цыганик LIVE» известный журналист Игорь Цыганик.

Чемпион мира U20 в составе сборной Украины (и автор гола в финале!) принял такое решение после того, как несколько месяцев назад побывал в Грузии на похоронах дедушки Георгия. Там ему сообщили, что желанием деда было, чтобы внук выступал за сборную Грузии.

«Пока не могу и не имею права что-то говорить на эту тему. Когда будет конкретика, тогда все станет ясно.

Сейчас я сосредоточен на футболе в составе «Ворсклы». Прекрасно себя чувствую в этой команде. Меня отлично принял коллектив, главный тренер. Сейчас хочу добиться стабильности и иметь постоянную игровую практику.

Хочу проявить себя, чтобы вернуться в «Динамо». Думаю, что нам с «Ворсклой» по силам пробиться в еврокубки", — цитирует 20-летнего Георгия Цитаишвили meta-ratings.com.ua.

Георгий Цитаишвили с одноклубником Денисом Поповым после триумфа на чемпионате мира U20 в Польше

Напомним, что Цитаишвили родился в Израиле, где в то время выступал его отец — известный футболист Климентий Цитаишвили. Георгий воспитывался в академии киевского «Динамо», дебютировав в первой команде «бело-синих» в 17 лет и выиграв с грандом Кубок и дважды Суперкубок страны. В футболке молодежной сборной Украины полузащитник провел 8 поединков и забил 2 мяча.

Кстати, в свое время Георгий Цитаишвили признался, что с 16 лет содержит семью.

«За победу на чемпионате мира U20 я получил 30 тысяч долларов премии, — рассказал футболист в эфире Youtube-канала «Бомбардир». — Купил простую, недорогую машину, а остальное отложил на квартиру. На что хватает денег, то и нужно брать. Потом соберешь на лучшее. Если у тебя лежит наличка, ты в любой момент можешь ее взять. Есть многие футболисты, которые оставались ни с чем. Ты же не всегда будешь футболистом. Ты не знаешь, что будет завтра. Это жизнь.

Когда я получал первую зарплату, я знал, что мне не нужно больше 200--300 долларов на месяц. Остальное я отправлял родителем. С 16 лет содержу семью. Сказал маме и папе, что они могут никуда не рыпаться, не работать. В 16 лет это были небольшие деньги, но в семье были времена и похуже. Я всегда хотел быть главным в семье, лидером. А кто приносит деньги, тот и главный".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Георгия Цитаишвили включили в число претендентов на престижную награду Golden Boy.

Фото fifa.com

254

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter