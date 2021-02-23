В четверг, 25 февраля, киевское «Динамо» на пустом стадионе «Ян Брейдел» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге». Как известно, первая встреча соперников в Киеве завершилась вничью — 1:1.

Подопечные Мирчи Луческу в очередном поединке чемпионата Украины на своей клубной арене лишь в компенсированное время спаслись от поражения в поединке с черниговской «Десной» — 1:1 (Будковский, 53 — Цыганков, 90+2), позволив идущему вторым «Шахтеру» сократить отставание до одного очка.

В свою очередь, «Брюгге» благодаря домашнему разгрому «Левена» — 3:0 (ван дер Бремпт, 8, Вормер, 39, с пенальти, Мата, 90+3) увеличил свою победную серию в чемпионате и Кубке Бельгии до 11 (!) матчей. С игрой в запасе соперник «Динамо» опережает ближайшего преследователя «Антверпен» на 15 очков. Отметим, что в игре с «Левеном» «Брюгге» обошелся без заразившихся коронавирусом футболистов (Ванакена, Ланга, Ритса, Митровича, Денсвила) и главного тренера Клемана, на которых наверняка не сможет рассчитывать и в поединке против вице-чемпиона Украины.

Видео голов в матче «Брюгге» — «Левен» — 3:0

1:0 ван дер Бремпт (8-я мин.)

2:0 Вормер (39-я мин., с пенальти)

3:0 Мата (90+3-я мин.)

Тем не менее букмекеры в предстоящей встрече ЛЕ отдают предпочтение 16-кратному чемпиону Бельгии. К примеру, контора «Фаворит спорт» ставки на победу «Брюгге» в основное время принимает с коэффициентом 2,14, на ничью — 3,35, на выигрыш киевлян — 3,75. Выше шансы бельгийцев и на выход в 1/8 финала турнира: «Брюгге» — 1,51, «Динамо» — 2,72.

В прямой трансляции поединок «Брюгге» — «Динамо» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 2» (за час до игры и после ее окончания смотрите программу «Путь в Гданьск»). Кроме того, прямой эфир из Бельгии запланирован на «Матч! Футбол 3» (Россия).

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

25 февраля (четверг)

«Шахтер» — «Маккаби» Т.-А. 19:55 «Футбол 1», «Матч! Футбол 3»

«Арсенал» — «Бенфика» 19:55 «Футбол 3»

«Брюгге» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 3»

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 22:00 «Футбол 3»

Отметим, что жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля (начало — в 14:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье вратаря «Брюгге» Симона Миньоле произошла трагедия.

Фото ФК «Динамо»

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