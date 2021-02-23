В четверг, 25 февраля, донецкий «Шахтер» на столичом НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, в первом поединке в Израиле «горняки» отпраздновали уверенную победу — 2:0.

Парни Луиша Каштру в прошлые выходные без особых проблем обыграли львовский «Рух» — 2:0 (Тете, 9, Майкон, 60, с пенальти), тем самым продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины до 23 матчей. Благодаря этому успеху «горняки» приблизились к лидеру турнирной таблицы, киевскому «Динамо», на расстояние одного очка.

«Маккаби», в свою очередь, на уик-энд провел поединок 1/16 финала Кубка Израиля, минимально обыграв на выезде «Хапоэль» из Беэр-Шевы — 1:0 (Перетц, 65). К слову, тель-авивцы, становившиеся чемпионами страны два последних сезона, не могут выиграть национальный Кубок с 2015 года.

Букмекеры в предстоящей еврокубковой встрече видят фаворитом действующего чемпиона Украины. К примеру, контора «Фаворит спорт» ставки на победу «Шахтера» принимает с коэффициентом 1,76, на ничью — 3,65, на выигрыш израильтян — 5,20. А вот в выходе «горняков» в 1/8 финала сомнений у специалистов практически нет: «Шахтер» — 1,02, «Маккаби» — 20,0.

В прямой трансляции поединок «Шахтер» — «Маккаби» покажет в 19:55 телеканал «Футбол 1» (за час до игры и после ее окончания смотрите программу «Путь в Гданьск»). Кроме того, матч на НСК «Олимпийский» также покажет «Матч! Футбол 3» (Россия).

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

25 февраля (четверг)

«Шахтер» — «Маккаби» Т.-А. 19:55 «Футбол 1», «Матч! Футбол 3»

«Арсенал» — «Бенфика» 19:55 «Футбол 3»

«Брюгге» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 3»

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 22:00 «Футбол 3»

Отметим, что жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля (начало — в 14:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч «Аталанты» Малиновского против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Шахтер»

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