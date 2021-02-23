Присутствовал при родах: футболист «Динамо» Артем Беседин второй раз стал отцом

Нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин, вернувшийся в большой футбол после годичной дисквалификации за применение запрещенного препарата, второй раз стал отцом. Супруга 24-летнего форварда Радмила подарила игроку дочь, которой счастливые родители дали имя Каролина. Об этом сам футболист сообщил в Instagram.

Как и случае с рождением сына Доминика в июне 2019-го, Артем присутствовал при родах.

«Спасибо за сына и дочь», — подписал фото из роддома Артем Беседин. Поделилась в соцсети радостной вестью и Радмила.

С радостным событием Артема уже поздравили в комментариях партнеры по сборной Украины. «Бес, поздравляю!» — написал Игорь Харатин, «Брат, мои поздравления», — отметил Виктор Коваленко, «Класс, мои поздравления», — передает привет Богдан Бутко.

Отметим, что жена Беседина Радмила известна как солистка цыганского ансамбля и заслуженная артистка эстрадного искусства Украины. У нее двое детей от пре­дыдущих отношений — дочь Божена и сын Дамир.

Напомним, что после возобновления карьеры Артем Беседин в трех матчах за «Динамо» забил два мяча. Во вторник, 23 февраля, Артем вместе с командой Мирчи Луческу улетит в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге», который состоится на стадионе «Ян Брейдел» 25 февраля (начало — в 22:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Беседин назвал виновного в своих бедах с допингом.

Фото ФК «Динамо», Instagram

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