Присутствовал при родах: футболист «Динамо» Артем Беседин второй раз стал отцом
Нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин, вернувшийся в большой футбол после годичной дисквалификации за применение запрещенного препарата, второй раз стал отцом. Супруга 24-летнего форварда Радмила подарила игроку дочь, которой счастливые родители дали имя Каролина. Об этом сам футболист сообщил в Instagram.
Как и случае с рождением сына Доминика в июне 2019-го, Артем присутствовал при родах.
«Спасибо за сына и дочь», — подписал фото из роддома Артем Беседин. Поделилась в соцсети радостной вестью и Радмила.
С радостным событием Артема уже поздравили в комментариях партнеры по сборной Украины. «Бес, поздравляю!» — написал Игорь Харатин, «Брат, мои поздравления», — отметил Виктор Коваленко, «Класс, мои поздравления», — передает привет Богдан Бутко.
Отметим, что жена Беседина Радмила известна как солистка цыганского ансамбля и заслуженная артистка эстрадного искусства Украины. У нее двое детей от предыдущих отношений — дочь Божена и сын Дамир.
Напомним, что после возобновления карьеры Артем Беседин в трех матчах за «Динамо» забил два мяча. Во вторник, 23 февраля, Артем вместе с командой Мирчи Луческу улетит в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге», который состоится на стадионе «Ян Брейдел» 25 февраля (начало — в 22:00).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Беседин назвал виновного в своих бедах с допингом.
Фото ФК «Динамо», Instagram17
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