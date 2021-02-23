«Собирал с мамой бутылки»: двукратный олимпийский чемпион Плющенко поведал о кошмарах детства

Двукратный олимпийский чемпионом по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко, известный своей поддержкой Владимира Путина, вспомнил тяжелое детство в Санкт-Петербурге, когда ему приходилось сдавать пустые бутылки, чтобы заработать деньги на съемную квартиру и еду.

По словам знаменитого спортсмена, в 1993 году он мальчишкой приехал из Волгограда в Санкт-Петербург. Сначала один — без родителей. Позже в Питер перебралась и мама Татьяна, а отец Виктор остался в Волгограде.

«Он работал на трех работах, чтобы нас прокормить, — рассказал 38-летний Евгений Плющенко в интервью журналу Tatler. — Мы с мамой сняли комнату в коммунальной квартире с пятью соседями. Комнатка была очень маленькая: помещался диванчик и одна раскладушка, стоял маленький стол, один стул и шкаф тоже небольшой. За стеной жил человек, который каждый день напивался. А стенка между нашими комнатами была из картона. И вот он ее постоянно пробивал к нам. Зато жить там было удобно: до дворца спорта «Юбилейный» буквально пять минут.

На следующей квартире были крысы. Вечерами выползали: мы жили на втором этаже. Гигантские твари, ужас! Приехал к нам батя, посмотрел и сказал: «Я вам сейчас мышеловки поставлю». Не было тогда возможности нас оттуда забрать. Батя старался как мог.

Родители, кстати, чуть не продали в Волгограде все. Тогда можно было продать там квартиру, гараж и дачу и купить на эти деньги в Питере комнату в коммунальной квартире. Мне было 12 лет, но я сказал: «Ни в коем случае этого не делайте. Если у меня не получится, где мы будем жить и что будем делать? Так хоть в Волгоград вернемся».

Тяжелое было время. Мы с мамой собирали бутылки. Она стеснялась этого очень, я говорил: «Мама, постой, я сейчас сам сбегаю». Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки".

Отметим, что мать Евгения Плющенко Татьяна умерла от рака в 2015 году в возрасте 58 лет. Чтобы успеть на похороны, фигуристу пришлось прервать гастроли в Японии и срочно вернуться в Россию.

Евгений Плющенко с матерью

В браке с известным продюсером Яной Рудковской Плющенко воспитывает 8-летнего Александра и Арсения, которого в октябре 2020-го родила фигуристу суррогатная мать.

С женой и детьми

Кроме двух золотых олимпийских медалей, фигурист завоевал на Играх еще два «серебра». Также в послужном списке Плющенко — три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на первенствах Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сыну Евгения Плющенко угрожают расправой.

Фото Instagram

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