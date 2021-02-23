Свитолина после расставания с парнем снялась в откровенной фотосессии

Первая ракетка Украины, 26-летняя Элина Свитолина (5-я в мире), уступившая на Australian Open дочери миллиардера Джессике Пегуле из США, после возвращения из Австралии в Украину снялась в откровенной фотосессии. Своего рода реакция знаменитой спортсменки на расставание с бойфрендом — французом Гаэлем Монфисом, занимающим в мировом теннисном рейтинге 12-ю позицию.

Короткие видео, на которых Свитолина позирует фотографу, появились в Instagram-сторис на странице визажиста и главного гримера популярных ТВ-шоу Украины Ольги Малкиной. Кстати на одном из снимков, обнаженная тенниситка сидит на кровати, укрывшись одеялом.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис решили сделать паузу в отношениях, чтобы полностью сосредоточиться на профессиональной карьере. К примеру, француз последний раз побеждал на корте еще в феврале 2020 года, проиграв с тех пор семь поединков подряд. Более того, после неудачи в стартовом матче Australian Open Гаэль расплакался прямо на пресс-конференции.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина сделали паузу в отношениях

Кстати, сама Элина после возвращения на родину первым делом побаловала себя борщом.

«Наконец-то борщ», — написала украинская теннисистка в сторис Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина снялась в жаркой фотосессии.

Фото XXL Ukraine, jetsetter.ua, Instagram

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