Шестидневный вояж: «Динамо» улетело на матч Лиги Европы с «Брюгге» с форвардом-талантом

В 16:00 во вторник, 23 февраля, чартер с делегацией киевского «Динамо» на борту из аэропорта «Борисполь» взял курс на Бельгию, где 25 февраля подопечные Мирчи Луческу проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (напомним, что первая встреча соперников в Киеве завершилась вничью — 1:1).

При подготовке к поединку, который пройдет на арене «Ян Брейдел» без зрителей, тренерский штаб «бело-синих» сможет рассчитывать на 24 футболиста — в частности, на 19-летнего талантливого форварда Владислава Ваната и восстановившегося после тяжелой травмы защитника Александра Тымчика.

Полностью список футболистов «Динамо», вылетевших в Бельгию, выглядит так:

вратари — Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

защитники — Денис Попов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Сидклей, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера;

полузащитники — Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд;

нападающие — Жерсон Родригес, Артем Беседин, Владислав Супряга, Владислав Ванат.

Из-за травм по-прежнему не могут помочь команде Беньямин Вербич, Денис Гармаш, Никита Бурда и Владимир Костевич.

После приземления в аэропорту «Остенде — Брюгге» динамовцы отправятся в пятизвездочный отель Dukeʼs Palace, расположенный в самом центре Брюгге. На следующий день у «бело-синих» запланирована предматчевая тренировка, а в четверг — сам поединок (начало — в 22:00).

В таких номерах будут жить подопечные Мирчи Луческу в Брюгге

Кстати, судить встречу «Брюгге» — «Динамо» УЕФА доверил 34-летнему рефери из Сербии Срджану Йовановичу, который за годы международной карьеры ни разу не пересекался с украинскими командами в еврокубках (правда, однажды работал на матче отбора на ЧЕ-2017 (U19) между Украиной и Грецией — 2:0).

Отметим, что после дуэли в Бельгии «Динамо» не будет возвращаться в Киев, а, переночевав в Брюгге, отправится во Львов, где в воскресенье, 28 февраля, подопечным Мирчи Луческу на «Арене Львов» предстоит матч 16-го тура УПЛ против ФК «Львов» (начало — в 19:30). В столицу команда вернется только в ночь на понедельник, после шестидневного отсутствия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у форварда «Динамо» Артема Беседина родилась дочь.

Фото ФК «Динамо»

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