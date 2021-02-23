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Спорт

Осталось восемь жизней: кот Криштиану Роналду попал под машину

17:40 23 февраля 2021
Кот Криштиану Роналду

Бесшерстного кота пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду сбила машина. Сфинкс сбежал из дома знаменитого футболиста в Турине и попал под колеса автомобиля. У Пепе, которого полтора месяца выхаживали ветеринары, осталось восемь жизней, иронизирует TMZ Sports.

«Кот был близок к гибели. После полутора месяцев в отделении интенсивной терапии у ветеринара мы решили, что о нем позаботиться моя сестра Ивана. Сейчас Пепе выздоравливает в Испании. Теперь он в надежных руках», — рассказала подруга футболиста Джорджина Родригес в интервью испанскому журналу InStyle.

Напомним, что «самая страшная кошка в мире», которого купили в Англии за 3 тысячи евро, живет в семье Криштиану Роналду более двух лет. При этом сфинска назвали в честь партнера футболиста по сборной Португалии (и экс-одноклубника по «Реалу») Пепе.

Кстати, Пепе (тот, который кот) повсюду путешествовал с Роналду и его семьей на частных самолетах, модных автомобилях и останавливается в особняках по всему миру. Судя по видео, он с удовольствием играл со звездой футбола, пока тому делала массаж невеста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье Лионеля Месси появился милый щенок Абу.

Фото Instagram

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