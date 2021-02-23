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Спорт

«Меня аж трусит»: футболист сборной Украины чудом избежал серьезного ДТП

9:14 24 февраля 2021
Игорь Харатин

Игрок венгерского «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин, восхитивший сеть фантастическим трюком с мячом, едва не попал в серьезную аварию на улицах Будапешта.

26-летний футболист выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал последствия ДТП с участием трех автомобилей, при этом отметил, что еще бы мгновение — и он также мог бы стать участником аварии.

«Передо мной просто три машины ударилось. Меня аж трусит. Просто передо мной вылетел…» — слышен взволнованный голос украинца за кадром.

Отметим, что Харатин является основным игроком «Ференцвароша», за который выступает с января 2019 года, проведя в нынешнем сезоне во всех турнирах 32 матча и забив 6 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарного гольфиста Тайгера Вудса вырезали из автомобиля после серьезной аварии.

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