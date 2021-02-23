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Спорт

Вырезали из машины: легенда гольфа Тайгер Вудс перенес операцию после страшного ДТП

23:15 23 февраля 2021
Тайгер Вудс

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс, вошедший в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, попал в серьезную аварию в Калифорнии.

Известный спортсмен возвращался рано утром во вторник, 23 февраля, с представительного турнира Genesis Invitational, проходившего в Лос-Анджелесе, и в результате ДТП его автомобиль перевернулся и оказался в кювете. На кадрах, сделанных с вертолета и переданных американским телеканалом KABC-TV, видна машина, лежащая на боку, с сильно поврежденной передней частью.

Что касается самого Тайгера, то извлечь его из серьезно поврежденного транспортного средства спасатели смогли лишь при помощи спецсредств. Спортсмен сразу же был доставлен в одну из больниц Калифорнии с многочисленными травмами ног различной степени тяжести (по информации ESPN, у него сломаны обе конечности), где ему незамедлительно была сделана операция.

Примечательно, что 45-летний гольфист не должен был принимать участие в турнире, поскольку продолжал восстанавливаться после травмы спины, а был приглашен в качестве почетного гостя. По завершению турнира Тайгер вручил награду победителя Максу Хоме, а также сыграл показательный матч со звездой НБА Дуэйном Уэйдом.

Добавим, что это уже не первый раз, когда Вудс попадает в ДТП. В 2009 году внедорожник, за рулем которого находился гольфист, наехал на пожарный гидрант и врезался в дерево, а в мае 2017-го он был арестован полицией Флориды за вождение в невменяемом состоянии из-за чрезмерного употребления лекарств, после чего прошел принудительное лечение в реабилитационной клинике.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион Европы по футболу итальянец Морган Де Санктис едва не погиб в страшном ДТП.

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