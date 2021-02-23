17-летний вундеркинд помог «Баварии» разгромить «Лацио»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Во вторник в Риме и Бухаресте состоялись очередные первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых соперники шесть раз поразили ворота друг друга.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 1:4 (Корреа, 49 — Левандовски, 9, Мусиала, 34, Сане, 42, Ачерби, 47, в свои ворота).

Действующий обладатель трофея «Бавария» вышел на игру в Риме еще и в статусе новоиспеченного победителя клубного чемпионата мира (в финале мюнхенцы одолели мексиканский «Тигрес» — 1:0).

Несмотря на серьезные кадровые проблемы (в запасе гостей были всего шесть футболистов), свой статус фаворита команда Ханса Флика на «Стадио Олимпико» подтвердила, еще до перерыва отправив в ворота подопечных Симоне Индзаги три мяча.

Уже в дебюте форвард гостей Левандовски после грубой ошибки защитника «Лацио» забил свой 72-й гол в ЛЧ. При этом в списке лучших бомбардиров в истории турнира поляк обошел легенду «Реала» Рауля (71 точный удар) и вышел на чистое третье место (у Месси — 119 мячей, у Криштиану Роналду — 134).

Подопечные Симоне Индзаги попытались было исправить ситуацию, но их порыв мастерским ударом из-за пределов штрафной охладил юный полузащитник гостей Мусиала (на фото), ставший в 17 лет и 323 дня самым юным англичанином — автором гола в Лиге чемпионов. А незадолго до перерыва Сане довел счет до крупного.

Во втором тайме соперники быстро обменялись точными ударами (причем оба раза — в свои и чужие ворота — забивали игроки «Лацио»), после чего, видимо, решили, что пяти мячей для первого матча вполне достаточно.

Мюхенский гранд не только существенно увеличил свои шансы на выход в четвертьфинал турнира, но и довел свою шикарную серию без поражений в Лиге чемпионов до 18 (!) матчей (17 побед, 1 ничья). Целых два года никто не может обыграть «Баварию» в еврокубках.

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия) — 0:1 (Жиру, 68).

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, встречу между лидером чемпионата Испании и лондонским грандом перенесли из Мадрида на «Арену Националэ» в Бухарест, на которой «Атлетико» в 2012 году выиграл финал Лиги Европы (у «Атлетика» — 3:0).

На сей раз вояж в Румынию принес мадридцам разочарование. В противостоянии «испанского» опыта и «английской» молодости все решил гол-красавец в падении через себя… одного из самых возрастных игроков «Челси» — 34-летнего чемпиона мира француза Жиру (после просмотра VAR офсайд отменили, поскольку мяч к нападающему англичан отскочил от соперника).

Выяснение отношений команды Диего Симеоне и Томаса Тухеля продолжат 17 марта на лондонском «Стэмфорд Бридж».

В среду, 24 февраля, в ЛЧ сыграют: «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Манчестер Сити».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома с разгромным счетом проиграла «ПСЖ» (1:4), «Лейпциг» на нейтральном поле уступил «Ливерпулю» (0:2), «Порту» взял верх над «Ювентусом» (2:1), а «Севилья» в родных стенах капитулировала перед дортмундской «Боруссией» (2:3).

Фото Twitter ФК «Бавария»

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