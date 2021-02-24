«Спасибо, моя госпожа, за такой подарок»: Усик раскрыл прозвище дочери

Дочке именитого украинского боксера Александра Усика, Елизавете, исполнилось 11 лет.

Оказалась, что отец называет ее Лиалус. Так, в сториз в Instagram Александр Усик выложил фото, на котором в праздничной обстановке позируют его супруга Екатерина с дочкой. Он поздравил девочку с днем рождения и поблагодарил жену за подарок, которые она ему сделала 11 лет назад.

«Люблю вас. С.Д.Р. Лиалус», — написал в комментарии Александр Усик.

Помимо Елизаветы у пары есть и сыновья — Кирилл и Михаил.

Ранее сообщалось, что представители украинца Александра Усика (17 побед, 13 из них — нокаутом) и британца Джо Джойса (12 побед, 11 из них — нокаутом) не пришли к общему знаменателю при обсуждении подробностей контракта о предстоящем бое за титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Напомним, что Александр Усик является фигурантом базы «Миротворец» за отрицание российской агрессии, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор), манипуляцию общественно значимой информацией, а также как противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ.

Фото Александра Усика из социальных сетей.

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