Еще два лидера «Брюгге» сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с «Динамо»

Бельгийский «Брюгге», добывший выездную ничью (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против киевского «Динамо», рискует ко всем имеющимся проблемам с составом добавить еще парочку.

К уже болеющим коронавирусом тренерскому штабу во главе с Филиппом Клеманом и основным футболистам (Ланг, Ритс, Ванакен, Дэнсвил и Митрович) могут добавиться еще два лидера команды. Вратарь Симон Миньоле, на выходных отлучавшийся из расположения «Брюгге» на похороны дедушки, и самый дорогой игрок команды 19-летний Шарль Де Кетеларе (трансферная стоимость парня, несмотря на юный возраст, уже внушительная — 16 млн евро) сдали положительные тесты на COVID-19 накануне игры с «Динамо».

Футболистам предстоит сдать контрольные тесты, по результатам которых станет известно, смогут ли они поздно вечером в четверг, 25 февраля, выйти на поле стадиона «Ян Брейдель» и помочь «Брюгге» в противостоянии с подопечными Мирчи Луческу. Примечательно, что Миньоле может заразиться коронавирусом уже второй раз — в октябре прошлого года он уже пропустил несколько матчей по аналогичной причине.

Отметим, что у «Динамо» проблем с коронавирусом нет. Те футболисты, которые не полетели с командой в Брюгге на ответный матч Лиги Европы, продолжают в Киеве восстанавливаться после травм.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что принадлежащий «Динамо» полузащитник Георгий Цитаишвили принял решение сменить украинское гражданство на грузинское.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter