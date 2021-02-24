Российские спортсмены не допущены на чемпионат Европы по легкой атлетике

Легкоатлеты сборной России не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдет с 4 по 7 марта в польском Торуне.

Решение об отказе спортсменам из РФ в допуске на европейское первенство приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics), в том числе отказав россиянам в нейтральном статусе.

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», — говорится на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отметим, что это будет уже второй случай недопуска российских легкоатлетов к участию в чемпионате Европы в помещении. В 2017-м спортсмены РФ пропустили континентальное первенство в Белграде в связи с бессрочной дисквалификацией национальной федерации из-за допингового скандала, а в 2019-м выступали под нейтральным флагом, завоевав два «золото» и одну «бронзу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев получил три года тюрьмы за коррупцию.

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