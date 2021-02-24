Украинский олимпийский чемпион едва не сломал шею на тренировке: момент попал на видео

Чемпион Олимпиады-2016 в Рио, триумфатор чемпионата мира и многократный чемпион Европы гимнаст Олег Верняев, дисквалифицированный Международной федерацией гимнастики, показал, насколько сложным и опасным может быть для спортсменов отработка технических элементов.

В одном из эпизодов гимнаст, перепрыгивая через коня, не удержал равновесие на мате, расположенном на возвышении, и упал вниз головой — да так, что если бы не реакция тренера, то мог и получить серьезную травму шеи.

«Вхождение в форму, оооочень сложный процесс. Путь предстоит сложный, но только вперед», — написал спортсмен под видео, которое разместил на своей странице в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Верняев вместе с Беленюком устроили «заплыв» в снегу.

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