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Спорт

«Люблю безмерно»: Ольга Харлан переполошила поклонников снимком из роддома

9:02 25 февраля 2021
Ольга Харлан

Прославленная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, первой из украинок ставшая прототипом куклы Барби, навела шороху в сети, опубликовав в Instagram фото с младенцем на руках. На снимке она в медицинском халате и шапочке держит кроху на руках.

«Родила!» — первым делом подумали поклонники красавицы, встречающейся с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Ситуацию прояснила сама Ольга, отметив, что ребенок родился у ее старшей сестры.

«Сегодня, ровно в 10:00 Таня Харлан подарила миру этого прекрасного малыша. Сегодня я стала тетей, друзья! Эмоции, которые не передать словами… Люблю безмерно. Я буду АААфигеной тетей», — написала Ольга Харлан.

Напомним, что 30-летняя спортсменка из Николаева — шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы и обладательница полного комплекта наград Олимпийских игр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан пятый раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей мира.

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