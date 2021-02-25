Рано радовался: 186-килограммовый боец ММА вырубил россиянина и… проиграл

Глубоким разочарованием одного из бойцов завершился поединок вечера смешанных единоборств (ММА), состоявшегося в рамках промоушна AMC Fight Nights на WOW Arena в Сочи.



Автором курьезного момента стал 186-килограммовый здоровяк из Бразилии Вагнер де Консейсао. В конце первого раунда 42-летний боец по прозвищу Зулузиньо убийственным ударом с правой отправил россиянина Юсупа Шуаева в тяжелый нокдаун. Решив, что рефери просигнализировал о его досрочной победе, бразилец принялся праздновать свой успех, катаясь в восторге по октагону.

Как оказалось, Зулузиньо рано радовался. В том эпизоде судья просто сигнализировал об окончании раунда. Когда же поединок возобновился, бразилец утратил психологическое преимущество и в итоге уступил россиянину раздельным решением служителей Фемиды (один рефери зафиксировал ничью, а еще два отдали победу Шуаеву).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА по прозвищу Терминатор украсил свой бицепс татуировкой обнаженной невесты.

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