Экс-тренер сборной сборной Украины Юрий Калитвинцев возглавил клуб премьер-лиги

Донецкий «Олимпик», начавший вторую часть сезона с поражений от «Динамо» (1:3) и «Днепра-1» (0:2), уволил главного тренера команды Игоря Климовского, сообщает официальный сайт клуба.

49-летний специалист работал в клубе с 2001 года, занимаясь, главным образом, молодежными командами. В апреле 2019-го, после отставки Вячеслава Шевчука, Климовский впервые возглавил «Олимпик» в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Затем он также принимал бразды правления коллективом после ухода бразильца Жулио Сезара и испанца Висенте Гомеса, возглавив летом прошлого года команду на постоянной основе.

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин уже назвал имя нового главного тренера команды. В четверг, 25 февраля, футболистам представят легендарного динамовца, бывшего тренера сборной Украины Юрия Калитвинцева, последним местом работы которого было московское «Динамо».

«Игоря Климовского заменит Юрий Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в качестве нового наставника. Он заключит с „Олимпиком“ контракт до конца следующего сезона, то есть, на полтора года», — цитирует Владислава Гельзина footboom.com.

Напомним, что в ближайшем поединке премьер-лиги «Олимпик» в воскресенье, 28 февраля, сыграет в Ужгороде с «Минаем». По иронии судьбы, в свое время Калитвинцев работал главным тренером… ужгородского «Закарпатья».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-футболист «Барселоны» и «МанСити» Яя Туре вошел в состав тренерского штаба «Олимпика».

Фото ffu.ua

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