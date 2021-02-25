Отца знаменитого вратаря «Ливерпуля» Алиссона нашли мертвым

Отец лучшего вратаря мира 2019 года, знаменитого голкипера «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссона Бекера погиб на родине, информирует ESPN.

Сообщается, что 57-летний Жозе Бекер (к слову, тоже в прошлом вратарь) накануне отправился искупаться в озере недалеко от своего поместья в Лаврас-ду-Сул на юге страны, после чего пропал. На место происшествия срочно вызвали спасателей, которым через некоторое время пришлось приостановить поиски из-за наступившей темноты. Утром Бекер-старший был найден мертвым. По информации полиции, мужчина утонул.

Алиссон с отцом

Знаменитый голкипер с родителями

Кроме 28-летнего Алиссона, у Жозе Бекера есть еще один сын-футболист, также выступающий на позиции вратаря. 34-летний Муриель защищает цвета бразильского «Флуминенсе».

Напомним, что бразилец с немецкими корнями Алиссон перешел в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» за 62,5 млн евро летом 2018 года, что на тот момент сделало его самым дорогим вратарем в истории футбола (правда, вскоре «Челси» купил Кепу Аррисабалагу у «Атлетика» за 80 млн евро). В составе команды Юргена Клоппа голкипер выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и английскую премьер-лигу, а во вратарском свитере сборной Бразилии — Кубок Америки. В 2019 году у него родился сын Маттео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа не пустили на похороны матери.

Фото Twitter ФК «Ливерпуль», Instagram

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