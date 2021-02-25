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Спорт

Месси ошарашил вратаря соперника просьбой после финального свистка

17:32 25 февраля 2021
Лионель Месси и Эдгар Бадия

Аргентинец Лионель Месси, заработавший недавно дисквалификацию за удар соперника по шее, стал одним из главных героев состоявшегося накануне поединка 24-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Эльче». Пятый в сезоне «дубль» знаменитого форварда помог каталонцам разгромить соперника — 3:0.

Но самое любопытное произошло после финального свистка. По крайней мере, голкипер «Эльче» Эдгар Бадия запомнит этот вечер на всю жизнь. Перед уходом в раздевалки 29-летний вратарь скромно попросил у Лео футболку. И каково же было удивление Бадии, когда шестикратный обладатель «Золотого мяча» не только откликнулся на его просьбу, но и попросил взамен вратарский свитер. Эдгар в замешательстве принялся снимать с себя «доспехи», словно боясь, что звездный соперник передумает. Забавно получилось…

Видеообзор матча «Барселона» — «Эльче» — 3:0

Отметим, что победа позволила «Барселоне» с 50 очками вернуть себе третье место в турнирной таблице чемпионата Испании (два пункта отставания от «Реала» и пять — от «Атлетико», имеющего игру в запасе). Что же касается Месси, то форвард каталонцев с 18 мячами возглавил бомбардирскую гонку примеры, на два точных удара опережая своего друга, нападающего «Атлетико» Луиса Суареса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси продает бутсы, в которых побил рекорд Пеле, и отдаст деньги на благотворительность.

Фото ФК «Барселона»

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