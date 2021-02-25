Рекламирует в России носки: экс-капитану сборной Украины досталось от бывшей жены

Бывший капитан сборной Украины и рекордсмен по числу матчей в ее составе (144) Анатолий Тимощук, с 2017 года работающий в тренерском штабе «Зенита», стал лицом рекламной кампании питерского клуба к отмечаемому в России Дню защитника отечества. За рекламу носков уроженцу Луцка досталось от бывшей жены.

«Вместо прохода в Кубке России (питерцы сенсационно вылетели из турнира. — Авт.) „Зенит“ предлагает своим болельщикам в подарок на День защитника отечества — 23 февраля — пару носков. Лицом рекламной кампании оказался Толик Тимощук. Ранее „Зенит“ видел Толика в колготках, когда тот был моложе, но сейчас он рекламное лицо носков. Ты можешь выиграть все кубки, но запоминают тебя носками», — написала Надежда Навроцкая у себя в Facebook.

Как известно бывшая супруга Тимощука (пара развелась в 2016-м) живет в Германии, где он играл в 2009—2013 годах за мюнхенскую «Баварию». После расставания с Анатолием Надежда подала на алименты, и суд частично удовлетворил ее требования. Бывшего капитана сборной Украины обязали каждый месяц выплачивать бывшей семье около 15 тысяч евро — по 2,5 тысячи каждой из двух дочерей-близняшек Ноа и Миа, а еще 10 тысяч Надежде.

Анатолий и Надежда развелись в 2016 году

Напомним, что за годы карьеры Анатолий Тимощук защищал цвета «Шахтера», «Зенита», «Баварии» и «Кайрата», выиграв чемпионаты Украины, России и Германии, Кубок Казахстана, а также Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая супруга Тимощука решила отсудить у экс-футболиста элитные квартиры в России.

Фото ФК «Зенит»



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