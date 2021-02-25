«Шахтер» на нервах прошел «Маккаби» в Лиге Европы: видеообзор матча

В четверг, 25 февраля, чемпион Украины «Шахтер» в присутствии 10 217 болельщиков на столичном «Олимпийском» провел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против сильнейшего клуба Израиля «Маккаби» из Тель-Авива и не без труда пробился в следующую стадию турнира.

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 1:0

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Витао (Корниенко, 78), Кривцов, Додо, Майкон, Патрик, Тайсон (Коноплянка, 78), Марлос (Маркос Антонио, 46), Соломон (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 78).

«Маккаби»: Тененбаум, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Собарит, Перец, Глазер, Голаса (Рикан, 77), Бен-Хаим (Герреро, 68), Пешич (Блэкмен, 68), Озез (Битон, 77).

Гол: Мораес (67, с пенальти).

Первый матч — 2:0.

Несмотря на то что в поединке в Киеве «Шахтер» не смог задействовать одного из лидеров команды полузащитника Степаненко, у которого возникли проблемы с коленом, команда Луиша Каштру прошла 22-кратного чемпиона Израиля. Но каких же нервов стоил успех дончан болельщикам команды! Во второй половине первого тайма активно начавших игроков в оранжевых футболках словно подменили. «Маккаби» просто обязан был забивать, но израильтянам у ворот соперника откровенно не везло. И Трубин спасал «Шахтер», и перекладина, и штанга.

В перерыве португальский наставник чемпиона Украины снял с игры пассивных Марлоса и Соломона, бросив в бой еще двух бразильцев — Маркоса Антонио и Тете. И вскоре Тете заработал пенальти, который уверенно реализовал Мораес — 1:0. Трибуны «Олимпийского» наконец вздохнули с облегчением (теперь израильтянам нужно было забивать три гола).

В оставшееся до финального свистка испанского рефери время гости с Земли обетованной попытались хотя бы сравнять счет, но игроки «Шахтера», видимо, решили пощадить нервы Луиша Каштру и сработали в обороне надежно.

Добавим, что футболисты обеих команд провели поединок на «Олимпийском» с траурными повязками на рукавах в память о бывшем форварде «Маккаби» и сборной Израиля Рафи Леви, скончавшемся накануне всего через три дня после своего 83-летия.

«Шахтер», увеличив беспроигрышную серию в еврокубках до четырех поединков (да еще без пропущенных мячей!), пробился в следующий раунд турнира, заработав еще 1,1 млн евро призовых от УЕФА. Кстати, «Маккаби» стал седьмым клубом, пройденным горняками на стадии 1/16 финала Лиги Европы (Кубка УЕФА). Ранее «оранжево-черными» были повержены венгерский «Гонвед», немецкий «Шальке» (дважды), французский «Нанси», английский «Тоттенхэм» и португальская «Бенфика».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля, в 14:00 (нет деления на «сеяных» и «несеяных», в одну пару могут попасть клубы из одной страны). Матчи намечены на 11 и 18 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Шахтера» Валерий Бондарь сделал красивое предложение своей девушке.

Фото ФК «Шахтер»

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