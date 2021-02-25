«Динамо» вырвало победу у «Брюгге» и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы: видеообзор матча

В четверг, 25 февраля, «Динамо» провело на пустом стадионе «Ян Брейдел» ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против 16-кратного чемпиона Бельгии «Брюгге» и вырвало путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Киев, Украина) — 0:1

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 68), Родригес, Цыганков, Буяльский (Андриевский, 86), Беседин.

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка, Баланта, Дирар (Окереке, 85), Вормер, Соболь (де Кюйпер, 84), ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Дост (Баджи, 58).

Гол: Буяльский (83).

Первый матч — 1:1.

За годы выступлений в еврокубках динамовцы в двухматчевых дуэлях на вылет ранее девять раз заканчивали домашнюю встречу вничью — 1:1 и лишь в двух случаях после игры на поле соперника проходили дальше: с «Брондбю» — 1:0 в 1991-м и с «Валенсией» — 2:2 в 2009-м. Болельщики верили, что удача улыбнется «бело-синим» и в Бельгии. Тем более, что «Брюгге» был лишен поддержки своих болельщиков и не мог рассчитывать на заразившихся коронавирусом шестерых (!) футболистов и весь тренерский штаб первой команды во главе с Клеманом. К выбывшим еще перед игрой в Киеве Денсвилу, Митровичу, Ванакену, Ритсу и Лангу добавился самый дорогой игрок «сине-черных» де Кетеларе (при этом повторный тест основного голкипера Миньоле дал отрицательный результат, и он вышел на поле).

Матч, на который игроки «Брюгге» (в том числе именинник — 35-летний полузащитник Набиль Дирар) в целях предосторожности приехали не вместе на клубном автобусе, а порознь — на машинах, начался довольно осторожно со стороны и хозяев, и гостей. И если бельгийцев с учетом киевских 1:1 счет устраивал, то «Динамо», в составе которого в еврокубках дебютировал 19-летний защитник Сирота, нужно было обязательно забивать.

Но до перерыва у «бело-синих» мало что получалось в атаке — все те же простые ошибки, скованность в движениях. Не особо блистали и хозяева, хотя удар головой высоченного голландца Доста на 29-й минуте вполне мог оказаться результативным. Благо, Бущан не сплоховал.

Вскоре после перерыва Дост «сломался» (хотя успел во втором тайме создать еще один опасный момент) и был заменен. Но ситуация на поле кардинально не менялась. Разве что с выходом на поле Шапаренко у ворот Миньоле начала возникать хоть какая-то угроза. И на 83-й минуте Буяльский после «парашюта» Родригеса и паса от лицевой линии Цыганкова таки переправил мяч в ворота бельгийцев. «Динамо» второй раз в сезоне увезло победу из Бельгии (первым в квалификации Лиги чемпионов был обыгран «Гент» — 2:1) и вырвало путевку в 1/8 финала Лиги Европы. Пусть и у ослабленного потерями соперника…

«В перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, хорошо перекрываем атаки соперника, но у нас не получалась игра в атаке, — заявил главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после игры в эфире телеканала «Футбол». — Мы спешили, суетились и делали ненужные касания и передачи. Слишком быстро хотели вывести игрока на ударную позицию. Во втором тайме мы уже не делали этого, а начали больше контролировать мяч и угрожать воротам.

Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии — никто бы не поверил. Команда и молодые ребята растут от матча к матчу. Но из-за давления и стресса они все равно делали элементарные технические ошибки, которые не присущи им. Потихоньку они хотят видеть себя игроками «Динамо».

Хотел бы ли я сыграть в 1/8 финала против «Шахтера»? Я думаю сейчас о «Динамо», давайте говорить об этой команде. Мы решили задачу и радуемся этому. Надеемся, что обе команды пройдут как можно дальше".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля, в 14:00 (команды не станут делить на «сеяных» и «несеяных», и в одну пару могут попасть клубы из одной страны). Матчи намечены на 11 и 18 марта.

К слову, «Динамо» и «Шахтер» могут сыграть между собой. Кроме того, соперником украинских клубов на этой стадии турнира могут стать прошедшие стадию 1/16 финала «Арсенал», «Аякс», «Вильярреал», «Гранада», «Мольде», «Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Славия», «Рома», «Динамо» (Загреб), «Янг Бойз» и «Олимпиакос».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» победил «Маккаби» пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото ФК «Брюгге»

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