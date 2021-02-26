Футболисты украинского клуба устроили массовую драку с соперником в спарринге: матч пришлось прекратить

Настоящее побоище произошло в контрольном матче между ровенским «Вересом», проводящим тренировочные сборы в Турции, и «Окжетпесом» из Казахстана.

В середине первого тайма, при счете 1:1, игрок «Вереса» Дмитрий Немчанинов пошел в грубый подкат сзади, снеся с ног сразу двоих соперников. После этого завязалась драка, в которую оказались вовлечены все футболисты, тренерский и обслуживающий персонал обеих команд.

После того, как страсти улеглись, арбитры решили от греха подальше матч прекратить и не доигрывать — риск возникновения новой стычки был очень велик.

«Мой подкат был уже финальным аккордом ситуации. Все началось с того, что один из игроков команды соперников (под номером 22) несколько раз грубо сыграл против нашего молодого полузащитника Дахновского, которому как минимум дважды досталось локтем. Рефери на это никак не реагировал, как и на другие грубости соперника. По сути, арбитр потерял рычаги управления игрой. Где-то и наша команда нарушала, но казахи действовали более грубо.

Все это стало причиной того, что вы увидели. На видео не было заметно этого эпизода, но Дахновский в очередной раз получил по голове от соперника локтем. Далее последовала передача, после которой и произошел тот самый мой подкат. Соперник, который первым бросился на меня после подката, не успел нанести удар. Я его остановил. И драки в прямом смысле слова на поле не было.

После матча я позвонил украинскому игроку «Окжетпеса» Виталию Гошкодери и спросил о состоянии здоровья того футболиста, на котором я нарушил правила. Меня заверили, что все с ним хорошо и проблем со здоровьем нет. Да, я хотел сыграть жестко, но ни в коем случае не хотел нанести сопернику травму, это не в моих правилах", — рассказал Немчанинов в интервью официальному сайту «Вереса».

Отметим, что «Верес» готовится к возобновлению сезона в первой лиге (свой первый матч после зимней паузы в чемпионате команда проведет 12 марта, когда сыграет в Киеве с «Оболонью»), а также четвертьфинальному поединку Кубка Украины, в котором 3 марта примет на своем поле луганскую «Зарю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол полузащитника «Вереса» Геннадия Пасича признан лучшим в 2020 году.

Фото ФК «Верес»

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