У титулованного форварда «Ювентуса» диагностировали неизлечимую болезнь

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората, упавший в обморок после поражения своей команды в группе Лиги чемпионов от «Порту», узнал причину своего недуга.

Врачи диагностировали у футболиста цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВ), которая присутствует в организме на протяжении всей жизни. Многие люди переносят ЦМВ, даже не подозревая о ее наличии у себя, но также она может вызывать герпес и ветряную оспу.

«У него было много незначительных проблем. Сначала он заболел гриппом, потом у него случилось кишечное расстройство. Это мешало ему постоянно тренироваться, и он немного потерял форму. При этом Альваро игрок высочайшего уровня и необычный парень. Когда он оправится, то вернется на позицию, на которой обязательно поможет нам в решающих матчах сезона», — приводит слова спортивного директора туринцев Фабио Паратичи издание The Sun.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мората, являющийся двукратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», провел за «Ювентус» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

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